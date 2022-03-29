Збитки України від війни з РФ складають понад $1 трлн, - Шмигаль

Про це Шмигаль заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, вже проведено експертний підрахунок збитків від російської агресії, а втрати було структуровано.

"Перше. Прямі інфраструктурні збитки. Це те, що ми втратили в результаті прямого руйнування. – мости, дороги, житло, будівлі, але ці цифри щоденно ростуть. Зараз наша оцінка - близько $120 млрд. Якщо з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат, то понад $270 млрд", - сказав Шмигаль.

Він додав, що для детального підрахунку створено реєстр втраченого майна, частина якого буде працювати через "Дію".

"Кожна людина зможе зареєструвати втрати, нанесені її домоволодінню. Ми будемо мати точний, майже бухгалтерський облік всіх нанесених збитків. Це стандартний підхід до подібних випадків", - зазначив Шмигаль.

Він продовжив, що проведено й підрахунки втрат української економіки.

"Друга частина – підрахунок втрат нашої економіки. Це падіння ВВП в розрахунку на місяці, коли у нас будуть тривати бойові дії. Це недоотриманий прибуток та невкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками ця сума складає понад $290 млрд", - констатував прем'єр.

Також він підкреслив, що підраховано й збитки, отримані державою внаслідок зменшення ВВП в перспективі.

"Третя частина – збитки, отримані державою внаслідок зменшення ВВП в перспективі. До війни у нас були плани, як буде зростати наша економіка. Тепер підприємства, які мали приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звичайно, буде суттєве коригування", - сказав Шмигаль.

Врешті очільник Кабміну підсумував, що загальні втрати України через розв'язану Росією війну перевищують $1 млрд.

"По перших двох частинах збитки станом на початок березня - більше $560 млрд. Це прямі втрати. По третій частині - збитки, пораховані непрямим способом, з урахуванням втрат в наступні роки – складають більше $1 трлн", - підсумував Шмигаль.