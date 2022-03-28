Мінекономіки наразі оцінює втрати від війдни в $564,9 млрд
Україна буде домагатися стягнення з країни-агресора компенсаційних виплат як за судовими рішеннями, так і за рахунок заморожених на Заході активів
Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністерка - мітістерка еконмоіки Юлія Свириденко у "Фейсбуці".
"$564,9 млрд. Саме такою є сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення", – наисала вона.
Свириденко підкреслила, що з кожним днем бойових дій ця цифра збільшується, тому Україна, незважаючи на будь-які перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат як за рішеннями міжнародних судів, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів агресора.
За її словами, найбільша частка втрат економіки через війну, яку розв'язала Росія, – це втрати через зруйновану інфраструктуру ($119 млрд) і втрати ВВП в цьому році ($112 млрд).
Ще $90,5 млрд – це втрати цивільного населення: зруйновано або пошкоджено 10 млн кв. м. житла, 200 тис автомобілів, знищено продовольче забезпечення для 5 млн осіб.
Також $80 млрд – це втрати підприємств та організацій, $54 млрд – втрати прямих інвестицій в українську економіку.
За підрахунками Міністерства еконмоіки, державний бюджет наразі через війну втратив $48 млрд.
"Зло неодмінно буде покаране й росія на собі відчує всю тяжкість власних злочинних дій на території України", – переконана Юлія Свириденко.
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