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Війна завдала Україні інфраструктурних збитків на понад $80 млрд, – Київська школа економіки

11 квітня, 2022 понедiлок
16:36

Інфраструктурні збитки від війни за тиждень зросли на $12 млрд

Про це йдеться в релізі Київської школи економіки з посиланням на оцінку проєкту KSE Institute "Росія заплатить".

"За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури, задокументовані в публічних джерелах, зросли на $12,2 млрд. Станом на 11 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, вже сягнула $80,4 млрд або 2,4 трлн грн", – йдеться у релізі  KSE Institute.

Аналіз будується на даних проєкту "Росія заплатить", в рамках якого кожен може повідомити про руйнування на спеціальний портал.

За спільними оцінками Мінекономіки та KSE, загальні втрати економіки України через війну, враховуючи і непрямі втрати як-от падіння економіки, зупинку інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від $564 млрд до $600 млрд. 

В цілому, за 47 днів російської агресії в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис. кілометрів доріг, 37 тис. кв.м. житлового фонду, 319 дитячих садочків, 546 закладів освіти, 205 медзакладів, 145 заводів та підприємств.

Також внаслідок війни постраждали щонайменше 54 адмінбудівлі, 277 мостів та мостових переходів, 10 військових аеродромів, 8 аеропортів та 2 порти. Окрім того, станом на 8 квітня пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 74 релігійні споруди та 62 інших культурних споруди.

  • Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль у кінці березня оцінив втрати України через повномасштабну російську агресію у понад $1 трлн, інфраструктурні збитки – у $120 млрд.
  • Станом на 1 квітня KSE Institute оцінювала збитки української інфраструктури від війни у $68,2 млрд, за попередній тиждень вони зросли на $5 млрд.
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інфраструктура
війна з Росією
втрати
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