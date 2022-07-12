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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесне звання "Місто-рятівник"

Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесне звання "Місто-рятівник"

12 липня, 2022 вiвторок
02:11
війна з Росією Анджей Дуда та Володимир Зеленський

Це вже друге місто у Польщі, яке отримало цей гоноровий титул – першим був Жешув

Про це у вечірньому зверненні оголосив президент України.

"Ми досягли у відносинах із Польщею найвищого рівня довіри та співпраці не просто за десятки років, а за життя багатьох поколінь наших народів. І маємо це тільки збільшувати, маємо ще посилювати наші зв’язки в усіх сферах і на основі чіткого розуміння, що Україна та Польща можуть бути вільними тільки разом – у братерстві.

Сьогодні ж підписав указ про присвоєння місту Перемишль почесного звання "Місто-рятівник". За надзвичайно вагомий внесок влади міста, волонтерів і жителів у допомогу нашим людям і нашому захисту. Я нагадаю, що це вже друге таке рішення – польський Жешув першим отримав це звання", - йдеться у повідомленні.

  • Також напередодні стало відомо, що Зеленський скерував до Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні.

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Польща
Володимир Зеленський
біженці з України
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