Зеленський направив до Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні
Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні
Про це йдеться в офіційному твітері адміністрації президента Польщі.
Як зазначає Анджей Дуда, сьогодні 11 липня, в день коли у Польщі вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії, Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає надання полякам на території України спеціального статусу.
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