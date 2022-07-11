Зеленський направив до Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні

Про це йдеться в офіційному твітері адміністрації президента Польщі.

Як зазначає Анджей Дуда, сьогодні 11 липня, в день коли у Польщі вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії, Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає надання полякам на території України спеціального статусу.

Польщі зібрала вже 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb