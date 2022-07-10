У Польщі зібрали 9 млн злотих на Bayraktar для України

Про це повідомила українська активістка у Польщі Наталка Панченко.

"Неділя починається прекрасно! 9 мільйонів злотих зібрали поляки на Bayraktar для України", - написала вона у Facebook.

Акцію у Польщі анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.

Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.

Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "байрактар", 25 травня.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "байрактар" Литві безплатно.

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