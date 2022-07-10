У Польщі зібрали 9 млн злотих на Bayraktar для України
У Польщі вдалося зібрати вже 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України
Про це повідомила українська активістка у Польщі Наталка Панченко.
"Неділя починається прекрасно! 9 мільйонів злотих зібрали поляки на Bayraktar для України", - написала вона у Facebook.
Акцію у Польщі анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.
Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.
- Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "байрактар", 25 травня.
- 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "байрактар" Литві безплатно.
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