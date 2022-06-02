Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю "байрактара" для України

Про це міністр оборони Арвідас Анушаускас написав у twitter.

"Сьогодні було підписано угоду з президентом Турецького оборонного агентства про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви", - написав він.

За його словами, для купівлі безпілотника литовці зібрали майже €6 млн за три дні.

Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "байрактар", 25 травня.

27 травня українські військові, які розміщені в районі Миколаєва, звернулись до литовців зі словами вдячності за акцію збору грошей на "байрактар".

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей литовського ведучого Андрюса Тапінаса. Йому вдалось зібрати понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників.

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