Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю "байрактара" для України
Міністр оборони Литви повідомив, що з президентом Турецької оборонної агенції підписано угоду про купівлю ударного "байрактара" для України
Про це міністр оборони Арвідас Анушаускас написав у twitter.
"Сьогодні було підписано угоду з президентом Турецького оборонного агентства про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви", - написав він.
За його словами, для купівлі безпілотника литовці зібрали майже €6 млн за три дні.
- Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "байрактар", 25 травня.
- 27 травня українські військові, які розміщені в районі Миколаєва, звернулись до литовців зі словами вдячності за акцію збору грошей на "байрактар".
- 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей литовського ведучого Андрюса Тапінаса. Йому вдалось зібрати понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників.
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