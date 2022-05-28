Литовський ведучий зібрав €5 млн на "байрактар" для України

Про це він повідомив під час ефіру у facebook.

"Мабуть, уперше в історії громадяни однієї держави можуть купити й подарувати таку важку зброю іншій державі", - підписав ефір Андрюс Тапінас.

Проєкт допоміг організувати мовник Laisves TV. До збору також долучилася колишня президентка Литви Даля Грибаускайте. Туреччина дозволила продавати безпілотники для приватних осіб. Литовське міністерство оборони дало дозвіл придбати військову техніку для України.

Про збір грошей на "байрактар" повідомляло Reuters. Видання писало, що сотні литовців об’єднуються, щоб купити передовий військовий безпілотник для України у її війні проти Росії.

"До початку цієї війни ніхто з нас не думав, що ми будемо купувати зброю. Але зараз це нормальна річ. Треба щось робити, щоб світ став краще", – сказала Агне Белікайте, яка надіслала 100 євро, щойно збір коштів стартував у середу.

За даними видання, більшість важкого озброєння, яке країни НАТО наразі надіслали Україні, є зброєю радянського виробництва, яка все ще знаходиться на складах східноєвропейських держав-членів НАТО, але деякі країни нещодавно почали поставляти гаубиці.

"У той час як уряди найбільших країн світу нескінченно міркують... литовське суспільство просто збирається разом і, знаєте, збирається зібрати 5 мільйонів євро та придбати безпілотник – що вражає посланням для світу", – сказала Агне Белікайте.

Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "байрактар", 25 травня.

27 травня українські військові, які розміщені в районі Миколаєва, звернулись до литовців зі словами вдячності за акцію збору грошей на "байрактар".

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