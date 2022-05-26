Литовський ведучий в прямому ефірі збирає €5 млн на "Байрактар" для України
Литовець Андрюс Тапінас збирає гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар"
Ефір опублікований на youtube.
"Ми не будемо стояти і дивитися, як стара Європа не хоче допомагати Україні. Ні, литовці збираються купувати Байрактар для України. БАЙРАКТАР - кинджал в ночі, жах російської армії. Ніколи люди однієї країни не вирішували купити важку бойову машину, щоб захищати іншу країну. До цього моменту", - написав Андрюс на своїй сторінці у facebook.
Також ведучий прикипів реквізити для збору грошей. Він планує зібрати 5 млн євро.
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