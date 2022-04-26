До Литви прибуло майже 50 тис. вимушено переселених людей з України
Станом на 26 квітня загальна кількість українських біженців, зареєстрованих у Литві, зросла до 48 800, серед них майже 19 900 неповнолітні
Про це пише LRT.lt.
За минулу добу, 25 квітня, у центрах реєстрації біженців або в Департаменті міграції зареєструвались 520 людей, 154 з них неповнолітні. Серед них 40 дітей віком до шести років.
За даними видання, середньодобова кількість людей, які прибувають з України залишається стабільною на рівні 350. Близько 16 000 українців, або близько третини всіх біженців, зареєструвалися у Вільнюському реєстраційному центрі.
Із загальної кількості зареєстрованих наразі 5300 – це діти віком до 6 років, 14600 – неповнолітні у віці від 6 до 18 років. Ще 2200 – люди віком від 65 років.
Найбільше серед українських біженців – жінок та дітей. Більшість із них звернулися за посвідкою на тимчасове проживання.
Станом на 23 квітня через повномасштабне вторгнення Росії з України виїхали 5 186 744 людини. Про це свідчать дані ООН.
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