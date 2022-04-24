Від початку війни понад 5 млн людей виїхали з України, - ООН

Такі дані опублікувало управління Верховного комісара ООН у справах біженців.



Зазначають, що до України повернулись 1 154 500 людей. Статистика прибуття складається з різних джерел, переважно з даних, наданих органами влади з офіційних пунктів пропуску.



Більшість українців через війну поїхали до Польщі — майже 2,8 млн людей. До Румунії виїхали понад 774 тис. людей, до Росії — 578 тис., до Угорщини — 489 тис., до Молдови — 433 тис., до Словаччини — 354 тис. і до Білорусі — 24 тис. осіб.



Додають, що з 18 по 23 лютого до Російської Федерації з Донецької та Луганської областей переїхали 105 тис. людей.



За перші п’ять тижнів понад чотири мільйони біженців з України перетнули кордони з сусідніми країнами.

Нагадаємо, вимушено переселені люди з України у Чехії допомагають створювати засоби захисту для українських добровольців.

Станом на 23 квітня італійська влада повідомила, що до країни прибули понад 99 тисяч біженців з України.

У Швейцарії зареєстрували майже 40 тис. українських біженців.