Від початку війни понад 5 млн людей виїхали з України, - ООН
Станом на 23 квітня через повномасштабне вторгнення Росії з України виїхали 5 186 744 людини
Такі дані опублікувало управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Зазначають, що до України повернулись 1 154 500 людей. Статистика прибуття складається з різних джерел, переважно з даних, наданих органами влади з офіційних пунктів пропуску.
Більшість українців через війну поїхали до Польщі — майже 2,8 млн людей. До Румунії виїхали понад 774 тис. людей, до Росії — 578 тис., до Угорщини — 489 тис., до Молдови — 433 тис., до Словаччини — 354 тис. і до Білорусі — 24 тис. осіб.
Додають, що з 18 по 23 лютого до Російської Федерації з Донецької та Луганської областей переїхали 105 тис. людей.
За перші п’ять тижнів понад чотири мільйони біженців з України перетнули кордони з сусідніми країнами.
- Нагадаємо, вимушено переселені люди з України у Чехії допомагають створювати засоби захисту для українських добровольців.
- Станом на 23 квітня італійська влада повідомила, що до країни прибули понад 99 тисяч біженців з України.
- У Швейцарії зареєстрували майже 40 тис. українських біженців.
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