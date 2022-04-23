До Італії прибуло понад 99 тисяч біженців з України

Про це пише Shengen Visa Info.



Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило, що наразі в країну в’їхало 99 788 українських біженців.



За даними видання, із загальної кількості біженців з України, які наразі прибули, є 51 593 жінки, 12 307 чоловіків та 35 888 неповнолітніх. Кількість чоловіків, які виїжджають з України, у порівнянні з жінками та дітьми залишається невеликою, оскільки Україна вимагає, щоб чоловіки віком від 18 до 60 років залишалися в країні, щоб бути доступними для військової служби. Це означає, що легально виїхати з України можуть лише чоловіки похилого віку.



За даними міністерства, більшість людей, які виїжджають з України до Італії, в основному потрапляють через сухопутний кордон у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія.



"Містами призначення, які оголошуються при в’їзді в Італію, залишаються Мілан, Рим, Неаполь та Болонья", – зазначають у міністерстві.



За минулу добу, 22 квітня, зареєстровано 395 людей, які в'їхали на територію країни. Інші країни ЄС та Шенгенської зони також реєструють громадян України.



Словаччина також продовжує надавати тимчасовий захист українцям, які втікають від війни. З початку повномасштабної війни в Україні понад 324 тисячі людей перетнули кордон зі Словаччиною. Станом на 21 квітня 66 тисяч людей отримали тимчасовий захист і мають намір залишитися в країні



У Швейцарії зареєстрували майже 40 тис. українських біженців. Станом на 22 квітня 32 208 людей отримали статус S. Це дозволяє їм залишатися і працювати в Швейцарії впродовж року.



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