Понад 66 тисяч українських біженців отримали тимчасовий захист у Словаччині

Про це пише Shengen Visa Info.



Більшість з тих, хто вирішив залишитися в Словаччині, – це жінки з дітьми. Вони становлять близько 90%.



"Більшість осіб, які прибувають з України і отримали тимчасовий захист, прямують до столиці Братислави та на захід країни, де є кращі можливості для економічної участі та інтеграції", – йдеться у заяві Європейської комісії.



Населення Братислави зараз становить понад три відсотки вимушено переселених людей з України, тому другою мовою, якою зараз розмовляють після рідної, є українська.



За даними Управління зовнішньої поліції Братиславської області, з 24 лютого по 6 квітня до Братислави з України прибуло понад 15 тисяч людей, серед них близько 5314 дітей.



"Точні місця розміщення осіб, які мають тимчасовий захист, поки що недоступні, оскільки офіційна статистика показує лише те, де особа звернулася за тимчасовим захистом, а не де вона перебувала на той час чи куди могла переїхати після надання захисту, “,- пояснюється у заяві.



За даними Єврокомісії, на словацькому ринку праці наразі є понад 32 тис. вакансій, придатних для людей, які виїхали з України. Понад 2600 українців вже знайшли роботу в Словаччині за такими професіями, як робітник або оператор на виробництві, прибиральник, кухонний помічник, робітник складу.



За даними видання, чиновники та установи зазначають, що заповнення вакантних місць тимчасово переміщеними людьми допоможе економіці Словаччини.

Нагадаємо, у Австрії створили платформу, щоб допомогти українським біженцям знайти роботу.