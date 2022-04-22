У Австрії створили платформу, щоб допомогти українським біженцям знайти роботу

Про це повідомляють на сайті платформи.



Для того, щоб мати можливість працювати в Австрії, українським біженцям потрібна синя карта проживання для переміщених осіб та дозвіл на працевлаштування.



"AUSTRIAN JOBS FOR UKRAINE підтримує людей, які були змушені покинути свою країну. Ми хочемо об’єднати шукачів роботи та роботодавців, щоб підтримати інтеграцію в європейський ринок праці та забезпечити фінансову безпеку. Зверніть увагу, що для успішного працевлаштування необхідно мати синю карту проживання", - йдеться у повідомленні.



На платформі австрійські компанії можуть безкоштовно публікувати вакансії. Пропонують роботу у трьох категоріях: технічні спеціальності, готельно-ресторанна сфера та соціальні робочі місця. Також розмістили посилання на курси німецької мови.

Нагадаємо, 21 квітня в Австрії припинили імпорт та переробку нафти з РФ.

8 квітня Австрія скасувала усі обмеження для українських перевізників. Тепер усі вантажні перевезення територією країни можна буде здійснювати без будь-яких дозволів.