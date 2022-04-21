Австрія припинила імпорт та переробку нафти з Росії, - нафтогазова компанія OMV

Про це російському інформагентству ТАСС повідомили в австрійській нафтогазовій компанії OMV.

За словами представника компанії, на нафтопереробних заводах OMV в австрійському Швехаті та німецькому Бургхаузені частка російської сирої нафти завжди була досить невеликою.

"Протягом березня ми замінили ці обсяги іншою сирою нафтою з ринку. Наразі ми не переробляємо російську нафту", - зазначив представник австрійської компанії у відповідь на відповідне питання.

Найважливішим постачальником нафти для Австрії багато років є Казахстан. За ним слідують Лівія та Ірак. На ці три країни припадало 80% імпорту нафти в Австрію. За даними австрійського статистичного відомства, у 2021 році лише 7,8% із 596 тисяч тонн поставленої в Австрію нафти припадало на частку імпорту з Росії.

Додамо, що Австрія заявила про неможливість відмовитися від російського газу найближчим часом

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