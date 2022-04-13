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Головна війна з Росією "Санкції мають завдавати більше шкоди РФ, ніж ЄС": канцлер Австрії заявив про неможливість негайної відмови від російського газу

"Санкції мають завдавати більше шкоди РФ, ніж ЄС": канцлер Австрії заявив про неможливість негайної відмови від російського газу

13 квітня, 2022 середа
20:01

Австрія заявила про неможливість відмовитися від російського газу найближчим часом

Про це повідомляє CNN з посиланням на пряму мову австрійського канцлера Карла Негаммера.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що відключення російського газу наразі "неможливе" і що ЄС варто зосередитися на санкціях, які завдають шкоди більше Росії, ніж Європейському Союзу.

Крім того канцлер повідомив, що "Австрія не самотня у цій думці стосовно газового ембарго", посилаючись таким чином на позиції Угорщини та Німеччини.

"Питання нафти вже обговорюється в Європейській комісії та в Раді ЄС. Газ - це окрема справа, розумієте. Це не тільки австрійська позиція, це також позиція Німеччини, Угорщини та Болгарії, наприклад. Тому що ми залежимо від газу. Наша промисловість залежить від газу. І тому ми маємо вирішувати, які санкції завдають шкоди Росії більше, ніж нам", - заявляє Нехеммер.

Попри це канцлер запевнив, що Австрія, як і інші країни-члени ЄС, непохитна стосовно санкції проти Росії. Проте на думку Негаммера, санкції повинні завдавати шкоди Росії більше, ніж Європейському Союзу.

На запитання, чи може питання газового ембарго розколоти ЄС, канцлер відповів, що не вірить у це.

"Ми вирішили зібратися щодо питання санкцій проти Російської Федерації. Уже ухвалені обмеження дійсно жорсткі та сильні. І ми будемо приймати рішення про додаткові санкції проти Росії, тому що ми хочемо показати, що в Європейському Союзі є єдність, що ця війна має закінчитися", – повідомив він.

Крім того Негаммер наголосив, що наразі Австрія, як і ЄС, безумовно бажає повністю відмовитися від російського газу. Проте на думку Нехеммер, для цього потрібен час і наразі це неможливо.

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