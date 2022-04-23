Щоб врятувати життя: біженці у Чехії виготовляють бронежилети для України

Про це пише AP NEWS.



Чеська шкіряна компанія виготовляла різноманітні вироби ручної роботи — дорожні сумки, гаманці та ремені. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія почала виготовляти засоби захисту. Tlusty & Co. для роботи найняла біженців з України. Компанія оснащує українських добровольців бронежилетами.



Празька компанія погодилася на прохання неурядової організації Post Bellum приєднатися до проєкту з постачання захисним спорядженням для Сил територіальної оборони України. Видання додає, що тисячі українських добровольців приєдналися до військ, щоб протистояти російському вторгненню.



"Ми спеціалізуємося на зовсім іншому виробництві", – сказав власник Tlusty & Co. Іван Петрув. "Ми зіткнулися з ситуацією, коли ми повинні були прийняти рішення. І оскільки ми вважаємо себе частиною спільноти, яка хоче допомогти в цій ситуації як може, що цілком природно, коли ви бачите новини, ми вирішили сказати "так"".



За його словами, компанії потрібно було придбати нові машини, нові матеріали і, перш за все, найняти додаткових працівників. У країні рівень безробіття становить 3,4% і бракує працівників у багатьох сферах.



З початку війни до Чехії прибуло 300 тисяч біженців, які втекли з України, переважно жінок з дітьми, тож Петрув сказав, що вони стали очевидним місцем для пошуку нових працівників.



"Ми опублікували оголошення о 8 ранку, а опівдні у нас був список із 70 осіб", – сказав Петрув.



Через чотири дні 15 найбільш кваліфікованих людей почали працювати над виконанням незвичайного контракту. Вони шиють балістичні пластини, а інші українці, які працюють на Post Bellum, збирають ціле спорядження, вставляючи сталеві пластини в жилети. Громадська організація фінансує все це за допомогою краудфандингової кампанії.



Наталія Бєлоносова – одна з нових працівників компанії. До Праги вона приїхала з Ірпеня.



"Я хотіла зробити захисні засоби для України. Це спосіб допомогти своїй країні", – сказала Бєлоносова.



Її чоловік, гуманітарний працівник, залишився вдома, а син служить в українській армії.



"У нього немає електрики, газу, опалення чи теплої води, але він досі живий", – сказала вона про свого чоловіка. Про свого сина вона каже: "Боляче читати про те, що відбувається. Я хотіла б, щоб було знайдено рішення, щоб припинити боротьбу".



Оскільки Ірпінь постраждав від потужних російських обстрілів, Бєлоносова розглядає своє майбутнє в Празі, столиці Чехії.



Робота, яку зробили вона та інші українські біженці, вразила Петрува.



"Ми хотіли б, щоб вони залишилися", — сказав він. "Ми говоримо про працьовитих, вправних людей, які заслуговують на цю роботу".



Наразі чеська компанія виготовила 720 захисних жилетів і ще 400 доставила. Що буде далі, незрозуміло. Петрув сказав, що його компанія готова продовжити проєкт, але "ми будемо раді завершити його якнайшвидше, тому що ми не хочемо цього робити. Ми робимо це лише через поточну ситуацію та відчуття відповідальності".

Нагадаємо, 19 квітня Чехія погодилась ремонтувати українську військову техніку.