Чехія ремонтуватиме українську військову техніку, - міністерка оборони

Про це повідомило Міноборони Чехії, передає Інтерфакс-Україна.



Для цього будуть залучені чеські підприємства оборонної промисловості з заводами у Чехії та Словаччині.

"Чехія стала першою країною-партнером, до якої українська сторона офіційно звернулася з проханням про взаємну співпрацю між чеськими й українськими компаніями у сфері ремонту наземної техніки, яка має бути введена в експлуатацію або була пошкоджена під час бойових дій", - сказала міністерка оборони Яна Чернохова.

Перший конкретний контракт – ремонт танків Т-64. Надалі ремонт може бути поширений на броню сімейств типу БРД та БРДМ.

"Чеська допомога полягає у використанні потужностей чеських підприємств оборонної промисловості для проведення масштабних робіт, зокрема з капітального ремонту та введення в експлуатацію обладнання тривалого зберігання", - йдеться у повідомленні.