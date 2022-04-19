Чехія ремонтуватиме українську військову техніку, - міністерка оборони
Міністерство оборони Чехії через агентство AMOS допоможе Україні в обслуговуванні бронетехніки
Про це повідомило Міноборони Чехії, передає Інтерфакс-Україна.
Для цього будуть залучені чеські підприємства оборонної промисловості з заводами у Чехії та Словаччині.
"Чехія стала першою країною-партнером, до якої українська сторона офіційно звернулася з проханням про взаємну співпрацю між чеськими й українськими компаніями у сфері ремонту наземної техніки, яка має бути введена в експлуатацію або була пошкоджена під час бойових дій", - сказала міністерка оборони Яна Чернохова.
Перший конкретний контракт – ремонт танків Т-64. Надалі ремонт може бути поширений на броню сімейств типу БРД та БРДМ.
"Чеська допомога полягає у використанні потужностей чеських підприємств оборонної промисловості для проведення масштабних робіт, зокрема з капітального ремонту та введення в експлуатацію обладнання тривалого зберігання", - йдеться у повідомленні.
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