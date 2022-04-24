Литва закликала Євросоюз запровадити санкції проти патріарха Кирила

Про це повідомляє 15min.lt.

За словами глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, патріарх Кирил своєю діяльністю губить душі.

"Ця людина, на мій погляд, займається не душпастирською роботою, а губить душі, якщо спробувати підібрати якийсь духовний термін, який описує його висловлювання", - сказав Ландсбергіс.

Він додав, що не знає, чи буде у підсумку патріарх Кирил включений до санкційного списку ЄС, але це питання обговорюється.

15min.lt додало, що у Віленській та Литовській єпархії Православної церкви обговорюють відокремлення від РПЦ та перехід під заступництво Константинопольського патріархату.

Ландсбергіс додав, що МЗС Литви бере участь у обговоренні цього рішення.

11 квітня стало відомо, що священники УПЦ МП збирають підписи під зверненням до Собору предстоятелів Древніх Східних Церков "з позовом проти патріарха Кирила".

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