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У Литві ставок перед посольством РФ зафарбували у криваво-червоний як протест проти злочинних дій путінської армії на території України

6 квітня, 2022 середа
17:42

У литовському Вільнюсі ставок перед посольством Росії зафарбували у криваво-червоний колір як протест проти злочинних дій путінської армії на території України та заклик до рішучих заходів проти країни-агресора

Про це повідомила литовська фотографиня Нерінга Рекасюте у своєму фейсбуці.

Ідея акції належить їй, а також активісткам Берті Тілмантайте та Аурелії Урбонавічюте. Заплив кривавим озером виконала литовська олімпійська чемпіонка Рута Мейлютіте.
За словами Рекасюте, перформанс є закликом до дій на підтримку українського народу, який постраждав від геноциду, вчиненого Росією.

"Це заклик не залишатися нейтральними перед обличчям війни. Заклик брати активну участь у захисті життя, свободи та демократії українського народу, якого Росія катує, ґвалтує та вбиває.
Важливо не заціпеніти перед жахливими картинами масових вбивств українців та їх болю", - пише вона.

На її думку, через нерішучі дії деяких країн ЄС, дуже важливо продовжувати власний супротив, а саме поширювати правдиву інформацію, займатися волонтерством, протестувати та чинити тиск на уряди, щоб вони вжили необхідних заходів.

"Кривавий ставок підкреслює відповідальність Росії за вчинення військових злочинів проти українців. Плавання, яке виконує литовська олімпійка Рута Мейлютіте, символізує необхідність постійного зусиль для боротьби", - додає Рекасюте.

Повідомляється, що ставок перед посольством РФ пофарбували екологічною фарбою, яка є екологічно чистою і широко використовується в біологічних наукових випробуваннях.

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Литва
війна з Росією
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акція підтримки
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