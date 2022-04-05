У Будапешті створили інсталяцію у вигляді дитячої братської могили, аби вшанувати вбитих окупантами українських дітей
У Будапешті напередодні парламентських виборів створили інсталяцію у вигляді дитячої братської могили, аби вшанувати вбитих російськими окупантами маленьких українців
Про це повідомляє Новое Время.
Як відомо, 2 квітня у Будапешті відбулася мирна хода жінок України, які вимушено переїхали разом із дітьми в Угорщину, втікаючи від війни.
Марш Матерів зібрав понад 500 українських та угорських матерів.
Крім того, до них приєднались місцева інтеліґенція, актори театру, телеведучі та незалежні медіа.
Метою було приверненн уваги до дітовбивств на території України, спричинених діями російських окупантів.
Учасниці акції пройшлися центральними вулицями Будапешта, тримаючи на руках ляльок у скривавлених простирадлах - символи сотні дитячих смертей від рук російських військових. Наприкінці ходи жінками була створена інсталяція у вигляді братської дитячої могили з ляльок та м’яких іграшок.
- Нагадаємо, що напередодні у Будапешті на березі Дунаю відбулася акція у пам'ять про загиблих у Маріуполі
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