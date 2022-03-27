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Сотні пар взуття на березі Дунаю: у Будапешті відбулася акція у пам'ять про загиблих у Маріуполі

27 березня, 2022 неділя
16:37
війна з Росією

Сьогодні, 27 березня, у Будапешті відбулася акція вшанування пам‘яті загиблих у Маріуполі, де Росія влаштувала варварство, якого Європа не знала з часів Другої світової війни

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Еспресо. TV".

Акція в Будапешті відбулася біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю", який вшановує пам’ять угорських євреїв, безжально знищених нацистами. Перед вбивством вони змушували людей знімати взуття.

"Сьогодні поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття. В пам‘ять про щонайменше 300 жінок, дітей і людей похилого віку, яких вбила російська авіабомба, скинута нелюдами на сховище у Драматичному Театрі в центрі Маріуполя" – пише Кулеба.

Активістів на цю акцію надихнула промова президента Володимира Зеленського. Кілька днів тому він згадував це особливе місце у зверненні на саміті ЄС. Він закликав усвідомити, що звірства росіян в Маріуполі зараз, у 21 сторіччі, нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944-1945 роках. Цей заклик відгукнувся в серцях не лише українців, але і багатьох європейців та угорців.

"Меседж України простий. Європейські лідери з року в рік повторюють «Ніколи знову». Але історія вже повторюється, просто зараз, на наших очах. Тому зараз мало співчувати, потрібно конкретними справаси довести, що справді «Ніколи знову». А для цього ми закликаємо партнерів: запровадьте ще більше ще жорсткіших санкцій, дайте Україні усю необхідну зброю, заженіть Росію в ще глибшу ізоляцію, підтримуйте Україну в усьому до самої нашої перемоги. Спільними зусиллями українські влада та суспільство доносять цей сигнал до всіх столиць і всіх світових лідерів", - написав Кулеба.

Міністр подякував українській асоціації Українська асоціація "Єдність", нашому посольству, всій українській громаді та організаторам за цю важливу акцію. 

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Маріуполь
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Будапешт
Дмитро Кулеба
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