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Позиція Орбана щодо війни РФ проти України дорого коштуватиме Угорщині, - Дуда

27 березня, 2022 неділя
15:07
Світ Віктор Орбан

Президент Польщі Анджей Дуда попередив, що Угорщина пошкодує через позицію свого прем'єра Віктора Орбана, який виступає проти антиросійських санкцій в умовах повномасштабної агресії РФ проти України

Про це Анджей Дуда заявив у інтерв’ю телеканалу TVN24.

За його словами, йому важко зрозуміти позицію Орбана, який не хоче відмовлятися від російських енергоносіїв, на тлі того, що окупанти з РФ коять в Україні. 

"Перед обличчям російської агресії в Україні, загибеллю тисяч людей в Україні, мирних жителів, бомбардування житлових масивів, знищення багатоповерхівок російською армією, тих злочинів за визначенням міжнародного права, мені важко зрозуміти таке ставлення", - сказав Дуда.

Він додав, що така політика Орбана дорого коштуватиму Угорщині. 

"Чи не він призвів Угорщину до практично повної залежності від Росії? У них є АЕС, яка виробляє енергію для Угорщини, кілька років тому вони уклали контракт з російськими структурами на модернізацію цієї станції, тому ця залежність величезна", - пояснив Дуда.

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Польща
Угорщина
війна з Росією
російська агресія
енергоносiї
Анджей Дуда
Віктор Орбан
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