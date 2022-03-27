Українці просять повністю зупинити угорську економіку, - Орбан відреагував на прохання відмовитися від російських нафти та газу
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що відмова від російських енергоносіїв означатиме зупинку економіки країни
Про це із посиланням на Telex повідомляє Європейська правда.
За його словами, відмова від нафти та газу з РФ знизить продуктивність угорської економіки до рівня, який був 8-10 років тому.
"Якщо не буде нафти та газу, угорська економіка зупиниться: заводи буде закрито, буде масове безробіття. Те, що просять українці, - це повністю зупинити угорську економіку, знову втратити роки розвитку та знизити рівень продуктивності угорської економіки до рівня, який був 8-10 років тому", - сказав Орбан.
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Він підкреслив, що від Угорщини не слід вимагати занапастити себе заради України.
"Я зроблю все, що в наших силах, щоб допомогти українцям, бо на них напали, вони потрапили в халепу. У такій драматичній ситуації суперечка про те, як поводилися з нашими меншинами, другорядна. Ми зробимо все, що в наших силах, але не можна вимагати занапастити себе заради них", - наголосив Орбан.
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