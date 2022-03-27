Українці просять повністю зупинити угорську економіку, - Орбан відреагував на прохання відмовитися від російських нафти та газу

Про це із посиланням на Telex повідомляє Європейська правда.

За його словами, відмова від нафти та газу з РФ знизить продуктивність угорської економіки до рівня, який був 8-10 років тому.

"Якщо не буде нафти та газу, угорська економіка зупиниться: заводи буде закрито, буде масове безробіття. Те, що просять українці, - це повністю зупинити угорську економіку, знову втратити роки розвитку та знизити рівень продуктивності угорської економіки до рівня, який був 8-10 років тому", - сказав Орбан.

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Він підкреслив, що від Угорщини не слід вимагати занапастити себе заради України.

"Я зроблю все, що в наших силах, щоб допомогти українцям, бо на них напали, вони потрапили в халепу. У такій драматичній ситуації суперечка про те, як поводилися з нашими меншинами, другорядна. Ми зробимо все, що в наших силах, але не можна вимагати занапастити себе заради них", - наголосив Орбан.

25 березня президент Володимир Зеленський під час звернення до Євроради оголосив список країн, які підтримують Україну і окремо звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь на критику Володимира Зеленського заявив, що його країна не змінить свого рішення щодо відмови від російських енергоносіїв.

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