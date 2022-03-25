"Маємо триматися далі від цієї війни": Сійярто відкинув критику Зеленського щодо блокування санкцій проти РФ і транзиту зброї для України
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь на критику президента України Володимира Зеленського заявив, що його країна не змінить свого рішення щодо санкцій проти російських енергоносіїв
Про це він написав у Facebook.
За словами Сійярто, на саміті ЄС Зеленський повторив дві вимоги українців: дозволити транзит зброї через Угорщину і припинити закупівлю газу та нафти в Росії.
"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Угорщина не була втягнута у війну, тому ми не дозволимо поставки зброї через нашу територію. Ці вантажі були б військовою ціллю, яка підлягає знищенню, і ми не хочемо ризикувати життям і безпекою угорського народу" - заявив Сійярто.
Читайте також: Віталій Портников: Орбан ганьбить угорський народ
За його словами, уряд Угорщини не дозволить, щоб народ платив високу ціну за війну в Україні.
"Припинення поставок природного газу та нафти з Росії унеможливить постачання до Угорщини енергоносіїв, і водночас призведе до різкого зростання витрат. Тому ми і надалі не підтримуємо розширення санкцій на енергопостачання. Нам потрібно триматися подалі від цієї війни" - заявив угорський міністр.
- Президент Володимир Зеленський під час звернення до Євроради оголосив список країн, які підтримують Україну і окремо звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.18Продаж 33.25
- Актуальне
- Важливе