"Маємо триматися далі від цієї війни": Сійярто відкинув критику Зеленського щодо блокування санкцій проти РФ і транзиту зброї для України

Про це він написав у Facebook.

За словами Сійярто, на саміті ЄС Зеленський повторив дві вимоги українців: дозволити транзит зброї через Угорщину і припинити закупівлю газу та нафти в Росії.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Угорщина не була втягнута у війну, тому ми не дозволимо поставки зброї через нашу територію. Ці вантажі були б військовою ціллю, яка підлягає знищенню, і ми не хочемо ризикувати життям і безпекою угорського народу" - заявив Сійярто.



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За його словами, уряд Угорщини не дозволить, щоб народ платив високу ціну за війну в Україні.

"Припинення поставок природного газу та нафти з Росії унеможливить постачання до Угорщини енергоносіїв, і водночас призведе до різкого зростання витрат. Тому ми і надалі не підтримуємо розширення санкцій на енергопостачання. Нам потрібно триматися подалі від цієї війни" - заявив угорський міністр.

Президент Володимир Зеленський під час звернення до Євроради оголосив список країн, які підтримують Україну і окремо звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана