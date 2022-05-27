Відео опублікував литовський ведучий Андрюс Тапінас, який організував акцію.

"Коли ми дізнались, що ви збираєтесь зібрати 5 млн євро на "Байрактар" для України у нас просто не було слів. Нас це просто шокувало. Це неймовірна ціль, для нас це просто щось космічне. Проте, якщо вам дійсно вдасться це зробити, то, мабуть, про це будуть писати в підручниках історії нашої країни. І про це буде знати кожен українець. Литва, ми з вами! Як і в 1991 році. Слава Україні!"- йдеться у повідомленні.

Андрюс Тапінас сказав, що акція має на меті не тільки збір грошей, а і привернення уваги світу.

"За 5 мільйонів купуємо не тільки Байрактар для України. Купляємо увагу світу, що прості люди однієї маленької нації не мириться з величезними державами, які не хочуть допомагати Україні зброєю, а кажуть - дивіться, як має бути. Купуємо бойовий дух для українців, які знають, що литовці готові допомогти усім, чим можуть - навіть важким озброєнням", - написав Тапінас.

Станом на ранок 27 травня вдалося зібрати 2 592 194 євро. За словами ведучого, суму вдалось зібрати через невеликі надходження, більшість від 1 до 500 євро. Є лише одна п'ятизначна сума - 20 000 євро, яку перерахувала компанія. Також зростає підтримка людей з-за кордону.

26 травня литовський ведучий в прямому ефірі збирав €5 млн на "Байрактар" для України.

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