Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на спільному брифінгу з прем‘єр-міністром Чехії Петром Фіалою 31 жовтня у Києві.

"У військово-технічному співробітництві між нашими державами набираються нові оберти. Самохідні гаубиці, танки, БМП та інша допомога вже сприяють українській армії у звільненні земель, але на цьому ми не зупиняємося і готуємо агресору більше неприємних сюрпризів", – сказав Шмигаль.

Очільник Кабміну повідомив, що уряд Чехії підтримав створення Міжнародного трибуналу для засудження військової агресії РФ проти України.

"Ми отримали чіткі сигнали підтримки з боку наших чеських колег у різних сферах. Зокрема, на державному рівні Чехія розробила план допомоги України. Щорічно він передбачає підтримку в розмірі понад 20 мільйонів євро впродовж 2023-2025 років", - наголосив також Шмигаль.

Під зустрічі з чеськими урядовцями було також порушено питання санкційного тиску на Росію й конфіскацію російських активів. Шмигаль подякував уряду Чехії за підтримку спрямування цих коштів на компенсацію збитків України.

Уранці, якраз коли Фіала прибув до Києва, окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, російськими ракетами та дронами було пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах. У поліції уточнили, що постраждали 13 людей.

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