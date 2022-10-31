"Готуємо агресору більше неприємних сюрпризів": Шмигаль анонсував постачання ЗСУ нового озброєння від Чехії
ЗСУ отримають додаткове озброєння від Чеської Республіки
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на спільному брифінгу з прем‘єр-міністром Чехії Петром Фіалою 31 жовтня у Києві.
"У військово-технічному співробітництві між нашими державами набираються нові оберти. Самохідні гаубиці, танки, БМП та інша допомога вже сприяють українській армії у звільненні земель, але на цьому ми не зупиняємося і готуємо агресору більше неприємних сюрпризів", – сказав Шмигаль.
Очільник Кабміну повідомив, що уряд Чехії підтримав створення Міжнародного трибуналу для засудження військової агресії РФ проти України.
"Ми отримали чіткі сигнали підтримки з боку наших чеських колег у різних сферах. Зокрема, на державному рівні Чехія розробила план допомоги України. Щорічно він передбачає підтримку в розмірі понад 20 мільйонів євро впродовж 2023-2025 років", - наголосив також Шмигаль.
Під зустрічі з чеськими урядовцями було також порушено питання санкційного тиску на Росію й конфіскацію російських активів. Шмигаль подякував уряду Чехії за підтримку спрямування цих коштів на компенсацію збитків України.
- Уранці, якраз коли Фіала прибув до Києва, окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, російськими ракетами та дронами було пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах. У поліції уточнили, що постраждали 13 людей.
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