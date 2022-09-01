Чорногорія назвала угруповання, яке звинувачує в кібератаках на уряд 

Про це повідомляє Reuters.

Міністр державного управління Марас Дукай зауважив, що угруповання створило спеціальний вірус для атаки під назвою Zerodate, яким заразилися 150 робочих місць в 10 державних установах.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що ФБР направить в Чорногорію групи кібербезпеки для допомоги в розслідуванні цих атак.

Спецслужби підозрюють, що за атаками стоїть Росія і такі атаки можуть бути заходами у відповідь після того, як Чорногорія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії й вислала кількох російських дипломатів.

Служба безпеки Чорногорії повідомила, що хакери з Росії 26 серпня здійснили масштабну скоординовану кібератаку на уряд і держслужби.

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