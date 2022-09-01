Чорногорія назвала угруповання, яке звинувачує в кібератаках на уряд
Чорногорія звинуватила злочинне угруповання Cuban Ransomware в кібератаках, які минулого тижня вразили її урядову цифрову інфраструктуру
Про це повідомляє Reuters.
Міністр державного управління Марас Дукай зауважив, що угруповання створило спеціальний вірус для атаки під назвою Zerodate, яким заразилися 150 робочих місць в 10 державних установах.
Міністерство внутрішніх справ заявило, що ФБР направить в Чорногорію групи кібербезпеки для допомоги в розслідуванні цих атак.
Спецслужби підозрюють, що за атаками стоїть Росія і такі атаки можуть бути заходами у відповідь після того, як Чорногорія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії й вислала кількох російських дипломатів.
- Служба безпеки Чорногорії повідомила, що хакери з Росії 26 серпня здійснили масштабну скоординовану кібератаку на уряд і держслужби.
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