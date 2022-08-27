У Чорногорії заявили про потужну кібератаку з боку РФ

Про це передає Associated Press.

В Агентстві національної безпеки країни заявили, що Чорногорія "перебуває у стані гібридної війни".

Зазначається, що раніше цього тижня уряд Чорногорії повідомив про першу із серії кібератак на свої сервери, але заявив, що йому вдалося запобігти будь-якій шкоді. Проте, атака продовжується.

"За кібератакою стоять скоординовані російські служби. Така атака була проведена в Чорногорії вперше і готувалася протягом тривалого часу", - заявили в АНБ.

Представник чорногорського уряду Душан Полович упевнений, що це напад безпосередньо Росії. Посольство США в Чорногорії попередило своїх громадян у балканській державі, щоб вони знали про "постійну і тривалу кібератаку".

Як повідомив міністр державного управління країни Марас Дукас, державна цифрова інфраструктура Чорногорії зазнала кібератаки, але в уряді вжили заходів для пом'якшення її впливу.

"Попри те, що певні сервіси наразі тимчасово відключені з міркувань безпеки, безпека облікових записів громадян і суб’єктів господарювання та їх даних жодним чином не загрожує", - зазначив Дукас.

Чорногорія поінформувала про кібератаку своїх союзників в НАТО.

Протягом багатьох років Чорногорію називали "російським VIP-курортом" – улюбленим місцем відпочинку олігархів з Росії. Згідно з деякими опитуваннями, понад 40% нерухомості в Чорногорії належить саме росіянам, в тому числі деяким колишнім політикам і мільярдерам. 27 липня Міністерство закордонних справ Чорногорії заявило, що влада країни заморозила майно двох громадян Росії у рамках санкцій Європейського Союзу

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb