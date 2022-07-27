Чорногорія заморозила власність двох підсанкційних громадян РФ
Міністерство закордонних справ Чорногорії заявило, що влада країни заморозила майно двох громадян Росії у рамках санкцій Європейського Союзу
Про це інформує Balkan Insight.
Чорногорське міністерство повідомило, що Управління власності Чорногорії заблокувало нерухомість неназваного громадянина Росії в Жабляку та російського політика Марата Баширова на прибережному курорті Будва. Баширов, як відомо, є виконувачем обовʼязків голови "ради міністрів" терористичної організації "ЛНР".
"Один громадянин Росії поскаржився в адміністративному суді на рішення Управління власності, тому на цей час ми не можемо опублікувати його ім’я", – повідомили в Управлінні власності.
Протягом багатьох років Чорногорію називали "російським VIP-курортом" – улюбленим місцем відпочинку олігархів з Росії. Згідно з деякими опитуваннями, понад 40% нерухомості в Чорногорії належить саме росіянам, в тому числі деяким колишнім політикам і мільярдерам.
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