Чорногорія заморозила власність двох підсанкційних громадян РФ

Про це інформує Balkan Insight.

Чорногорське міністерство повідомило, що Управління власності Чорногорії заблокувало нерухомість неназваного громадянина Росії в Жабляку та російського політика Марата Баширова на прибережному курорті Будва. Баширов, як відомо, є виконувачем обовʼязків голови "ради міністрів" терористичної організації "ЛНР".



"Один громадянин Росії поскаржився в адміністративному суді на рішення Управління власності, тому на цей час ми не можемо опублікувати його ім’я", – повідомили в Управлінні власності.



Протягом багатьох років Чорногорію називали "російським VIP-курортом" – улюбленим місцем відпочинку олігархів з Росії. Згідно з деякими опитуваннями, понад 40% нерухомості в Чорногорії належить саме росіянам, в тому числі деяким колишнім політикам і мільярдерам.



