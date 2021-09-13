Чорногорія змінила правила в'їзду для іноземних туристів

Про це повідомляє портал RTCG.



"У МОЗ Чорногорії ухвалили рішення посилити антикоронавірусні заходи в країні, віддавши пріоритет імунізації, а не впровадженню повсюдної комендантської години. Так, для в'їзду в Чорногорію іноземним туристам тепер потрібен сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу, завершену не пізніше ніж за 14 днів до подорожі. Часткова вакцинація або щеплення одним із двох компонентів препарату більше не визнаватиметься", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові правила діятимуть до 24 вересня з можливістю перегляду.

Захід не поширюється на осіб до 18 років.

Для нещеплених осіб правила в'їзду до Чорногорії не змінилися. Вони можуть приїхати з довідкою про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за 72 години до поїздки. Як альтернатива підійде експрес-тест на антиген, зроблений не раніше ніж за 48 годин до поїздки, або довідка про перенесений COVID-19 (не менше ніж 14 днів з моменту одужання і не більше ніж 180 днів).