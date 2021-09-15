Чорногорія змінила правила в'їзду: як потрапити до країни

Про це повідомив Telegram-канал "Коронавірус інфо".

В'їзд до Чорногорії дозволяється за умови наявності:

Неповнолітні не мають обмежень.

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