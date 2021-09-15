Чорногорія змінила правила в'їзду: як потрапити до країни
Змінились правила в'їзду до Чорногорії
Про це повідомив Telegram-канал "Коронавірус інфо".
В'їзд до Чорногорії дозволяється за умови наявності:
- сертифікат про повну вакцинацію (завершена за 14 днів до поїздки);
- негативний ПЛР-тест (за 72 години) або позитивний ПЛР-тест (за 14 днів та не пізніше ніж 180 днів);
- негативний тест на антиген (за 48 годин).
Неповнолітні не мають обмежень.
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