Чотири мільйони біженців покинули Україну через вторгнення РФ, - ООН
Згідно з даними ООН, через війну з України виїхало чотири мільйони людей
Про це повідомляє BBC з посиланням на Агентство ООН у справах біженців.
Станом на 30 березня, за кордон виїхало 4 019 287 українців втекли через кордони країни від початку вторгнення 24 лютого.
Зараз у Польщі перебуває понад 2,3 мільйона українців.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе