Чотири мільйони біженців покинули Україну через вторгнення РФ, - ООН

Про це повідомляє BBC з посиланням на Агентство ООН у справах біженців.



Станом на 30 березня, за кордон виїхало 4 019 287 українців втекли через кордони країни від початку вторгнення 24 лютого.



Зараз у Польщі перебуває понад 2,3 мільйона українців.



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