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Головна війна з Росією Чотири області України перевірять на готовність до вторгнення з Білорусі, — Данілов

Чотири області України перевірять на готовність до вторгнення з Білорусі, — Данілов

16 червня, 2022 четвер
22:18
війна з Росією Олексій Данілов

У середу президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Говорить великий Львів" у четвер, 16 червня.

"Що стосується напрямку з Білорусі. Я хочу повідомити, що, крім РНБО, є ставка верховного головнокомандувача… Вчора президент зібрав ставку, і проговорювалося саме це питання – питання Білорусі. Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні – що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани. Все це перебуває на контролі нашого президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. І я вважаю, що доволі ефективно. В результаті є доручення – зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни", - зазначив секретар РНБО України.

Данілов не уточнив, у яких саме областях буде проведено перевірку. З Білоруссю межують 5 областей України: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.

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РНБО
вторгнення
Олексій Данілов
білоруська армія
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