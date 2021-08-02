Чотири вихідні поспіль: уряд ухвалив зробити 23 серпня неробочим днем
В Україні до Дня Незалежності заплановані на чотири вихідних дні
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на рішення уряду.
У 2021 році День Незалежності України припадає на вівторок. Уряд ухвалив рішення зробити понеділок, 23 серпня, також вихідним.
Водночас робочий день із 23 серпня, переноситься на 28 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе