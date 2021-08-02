Чотири вихідні поспіль: уряд ухвалив зробити 23 серпня неробочим днем

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на рішення уряду.

У 2021 році День Незалежності України припадає на вівторок. Уряд ухвалив рішення зробити понеділок, 23 серпня, також вихідним.

Водночас робочий день із 23 серпня, переноситься на 28 серпня.