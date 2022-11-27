ЧС-2022: Бельгія несподівано програла Марокко
27 листопада у 2-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Бельгії поступилася Марокко
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Досі збірну Марокко на 73-й хвилині ударом зі штрафного вивів вперед Абдельхамід Сабірі, Вдурге у ворота Тібо Куртуа у компенсований час забив Закарія Абухлаль.
Марокко перемогло Бельгію з рахунком 2:0, набрало 4 очки та вийшло на перше місце в групі F. Бельгія з 3 пунктами йде другою. Хорватія має 1 бал, Канада - 0.
Хорвати та канадці зіграють сьогодні о 18:00.
В 3-му турі 1 грудня Бельгія зустрічатиметься з Хорватією, а Марокко - з Канадою.
ЧС-2022
2-й тур
27 листопада
Група F
Бельгія - Марокко 0:2
Гол: Сабірі, 73, Абухлаль, 90+2
- 27 листопада в іншому матчі чемпіонату світу збірна Коста-Рики переграла Японію.
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