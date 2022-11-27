Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Досі збірну Марокко на 73-й хвилині ударом зі штрафного вивів вперед Абдельхамід Сабірі, Вдурге у ворота Тібо Куртуа у компенсований час забив Закарія Абухлаль.

Марокко перемогло Бельгію з рахунком 2:0, набрало 4 очки та вийшло на перше місце в групі F. Бельгія з 3 пунктами йде другою. Хорватія має 1 бал, Канада - 0.

Хорвати та канадці зіграють сьогодні о 18:00.

В 3-му турі 1 грудня Бельгія зустрічатиметься з Хорватією, а Марокко - з Канадою.

ЧС-2022

2-й тур

27 листопада

Група F

Бельгія - Марокко 0:2

Гол: Сабірі, 73, Абухлаль, 90+2

27 листопада в іншому матчі чемпіонату світу збірна Коста-Рики переграла Японію.

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