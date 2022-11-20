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ЧС-2022: де та коли дивитися церемонію відкриття та стартовий матч чемпіонату світу з футболу

20 листопада, 2022 неділя
09:19
Спорт ЧС-2022, Катар

У неділю 20 листопада відбудеться церемонія відкриття чемпіонату світу, в стартовому матчі збірна Катару зіграє проти Еквадору

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Урочиста церемонія відкриття ЧС-2022 розпочнеться о 16:30 за київським часом в Ель-Хаурі. Перша гра турніру між Катаром та Еквадором стартує о 18:00.  

Трансляція відбудеться на регіональних телеканалах "Суспільного" та Megogo.

Чемпіонат світу відбуватиметься у Катарі з 20 листопада до 18 грудня. У групі A з Катаром та Еквадором також зіграють Нідерланди та Сенегал. 

ЧС-2022

Група А. 1-й тур

20 листопада

Катар - Еквадор

Ель-Хаур, стадіон "Ель-Байт"

Початок о 18:00

Пряма трансляція - Megogo, регіональні телеканали "Суспільного"

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футбол
чемпіонат світу-2022
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