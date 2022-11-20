Про це повідомляє Еспресо.TV.

Урочиста церемонія відкриття ЧС-2022 розпочнеться о 16:30 за київським часом в Ель-Хаурі. Перша гра турніру між Катаром та Еквадором стартує о 18:00.

Трансляція відбудеться на регіональних телеканалах "Суспільного" та Megogo.

Чемпіонат світу відбуватиметься у Катарі з 20 листопада до 18 грудня. У групі A з Катаром та Еквадором також зіграють Нідерланди та Сенегал.

ЧС-2022

Група А. 1-й тур

20 листопада

Катар - Еквадор

Ель-Хаур, стадіон "Ель-Байт"

Початок о 18:00

Пряма трансляція - Megogo, регіональні телеканали "Суспільного"

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20 листопада стало відомо, що володар "Золотого м'яча-2022" Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022 за збірну Франції.

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