ЧС-2022: де та коли дивитися церемонію відкриття та стартовий матч чемпіонату світу з футболу
У неділю 20 листопада відбудеться церемонія відкриття чемпіонату світу, в стартовому матчі збірна Катару зіграє проти Еквадору
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Урочиста церемонія відкриття ЧС-2022 розпочнеться о 16:30 за київським часом в Ель-Хаурі. Перша гра турніру між Катаром та Еквадором стартує о 18:00.
Трансляція відбудеться на регіональних телеканалах "Суспільного" та Megogo.
Чемпіонат світу відбуватиметься у Катарі з 20 листопада до 18 грудня. У групі A з Катаром та Еквадором також зіграють Нідерланди та Сенегал.
ЧС-2022
Група А. 1-й тур
20 листопада
Катар - Еквадор
Ель-Хаур, стадіон "Ель-Байт"
Початок о 18:00
Пряма трансляція - Megogo, регіональні телеканали "Суспільного"
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- 20 листопада стало відомо, що володар "Золотого м'яча-2022" Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022 за збірну Франції.
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