ЧС-2022: ФІФА примусила збірні відмовитися від капітанських пов'язок на підтримку ЛГБТ
На вимогу ФІФА європейські збірні відмовилися від використання під час чемпіонату світу-2022 капітанських пов'язок на підтримку ЛГБТ-спільности
Про це повідомляє BBC.
Збірні Англії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Данії, Уельсу та Швейцарії виступили зі спільною заявою, в якій оголосили, що на вимогу Міжнародної федерації футбольних асоціацій не гратимуть в Катарі з капітанськими пов'язками з написом OneLove на підтримку ЛГБТ.
"ФІФА заявила, що накладатиме спортивні санкції, якщо наші капітани носитимуть такі пов’язки. Ми були готові платити штрафи, однак ми не можемо поставити наших гравців у ситуацію, коли вони можуть отримати жовту картку або будуть змушені залишити поле. Ми розчаровані рішенням ФІФА, яке, на нашу думку, є безпрецедентним", — йдеться у заяві семи збірних.
- 21 листопада у 1-му турі чемпіонату світу з футболу зустрічаються Англія - Іран, Сенегал - Нідерланди та США - Уельс.
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