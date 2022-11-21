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ЧС-2022: ФІФА примусила збірні відмовитися від капітанських пов'язок на підтримку ЛГБТ

21 листопада, 2022 понедiлок
14:28
Спорт Гаррі Магвайр та Гаррі Кейн (праворуч)

На вимогу ФІФА європейські збірні відмовилися від використання під час чемпіонату світу-2022 капітанських пов'язок на підтримку ЛГБТ-спільности

Про це повідомляє BBC

Збірні Англії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Данії, Уельсу та Швейцарії виступили зі спільною заявою, в якій оголосили, що на вимогу Міжнародної федерації футбольних асоціацій не гратимуть в Катарі з капітанськими пов'язками з написом OneLove на підтримку ЛГБТ.  

"ФІФА заявила, що накладатиме спортивні санкції, якщо наші капітани носитимуть такі пов’язки. Ми були готові платити штрафи, однак ми не можемо поставити наших гравців у ситуацію, коли вони можуть отримати жовту картку або будуть змушені залишити поле. Ми розчаровані рішенням ФІФА, яке, на нашу думку, є безпрецедентним", — йдеться у заяві семи збірних. 

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футбол
чемпіонат світу-2022
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