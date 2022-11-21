ЧС-2022: розклад матчів та трансляцій 21 листопада
У понеділок 21 листопада у 1-му турі чемпіонату світу з футболу зустрічаються Англія - Іран, Сенегал - Нідерланди та США - Уельс
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
1-й тур
21 листопада
15:00, група B, Англія - Іран, пряма трансляція на місцевих телеканалах Суспільного та Megogo
18:00, група A, Сенегал - Нідерланди, Megogo
21:00, група B, США - Уельс, місцеві телеканали Суспільного та Megogo
- 20 листопада у першому матчі чемпіонату світу з футболу збірна Еквадору перемогла Катар з рахунком 2:0.
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