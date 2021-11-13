ЧС-2022: Фінляндія перемогла Боснію і Герцеговину в матчі суперників збірної України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Зениці збірна Фінляндії втратила шанс повести у рахунку на 25-й хвилині, коли Теєму Пуккі не реалізував пенальті. Проте, фіни вийшли вперед вже за 4 хвилини, коли відзначився Маркус Форсс.

Наприкінці першого тайму Фінляндія опинилася у меншості через вилучення Юкки Райтали.

Попри це, фіни на початку другої половини гри забили знову - м'яч у ворота відправив Робін Лод.

Боснійці скоротили відставання на 69-й хвилині зусиллями Луки Менало. Перевагу Фінляндії знову зробив комфортною Даніель О'Шонессі на 73-й хвилині.

Фінляндія перемогла Боснію і Герцеговину 3:1, набрала 11 очок та вийшла на друге місце у групі D. Боснія з 7 пунктами займає четверте місце та вже не має шансів на вихід до фінальної частини ЧС-2022.

Очолює турнірну таблицю Франція, у якої 12 балів, Україна має 7 очок та йде третьою, у Казахстану 3 пункти та остання позиція. Сьогодні у групі D Франція прийматиме Казахстан.

У заключному турі групового раунду 16 листопада Україна зіграє у гостях з Боснією і Герцеговиною, а Фінляндія зустрінеться вдома з Францією.

Чемпіонат світу-2022

Відбірковий турнір

7-й тур

Група D

Боснія і Герцеговина - Фінляндія 1:3

Голи: Менало, 69 - Форсс, 29, Лод, 51, О'Шоннесі, 73

Вилучення: Райтала, 37 (Фінляндія)

На 25-й хвилині Пуккі (Фінляндія) не реалізував пенальті

Нагадаємо, 11 листопада у товариському матчі збірна України неочікувано зіграла внічию проти Болгарії.

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