ЧС-2022: Фінляндія перемогла Боснію і Герцеговину в матчі суперників збірної України
У відбірковому матчі суперників збірної України по групі D Фінляндія перемогла у гостях Боснію і Герцеговину
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Зениці збірна Фінляндії втратила шанс повести у рахунку на 25-й хвилині, коли Теєму Пуккі не реалізував пенальті. Проте, фіни вийшли вперед вже за 4 хвилини, коли відзначився Маркус Форсс.
Наприкінці першого тайму Фінляндія опинилася у меншості через вилучення Юкки Райтали.
Попри це, фіни на початку другої половини гри забили знову - м'яч у ворота відправив Робін Лод.
Боснійці скоротили відставання на 69-й хвилині зусиллями Луки Менало. Перевагу Фінляндії знову зробив комфортною Даніель О'Шонессі на 73-й хвилині.
Фінляндія перемогла Боснію і Герцеговину 3:1, набрала 11 очок та вийшла на друге місце у групі D. Боснія з 7 пунктами займає четверте місце та вже не має шансів на вихід до фінальної частини ЧС-2022.
Очолює турнірну таблицю Франція, у якої 12 балів, Україна має 7 очок та йде третьою, у Казахстану 3 пункти та остання позиція. Сьогодні у групі D Франція прийматиме Казахстан.
У заключному турі групового раунду 16 листопада Україна зіграє у гостях з Боснією і Герцеговиною, а Фінляндія зустрінеться вдома з Францією.
Чемпіонат світу-2022
Відбірковий турнір
7-й тур
Група D
Боснія і Герцеговина - Фінляндія 1:3
Голи: Менало, 69 - Форсс, 29, Лод, 51, О'Шоннесі, 73
Вилучення: Райтала, 37 (Фінляндія)
На 25-й хвилині Пуккі (Фінляндія) не реалізував пенальті
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Нагадаємо, 11 листопада у товариському матчі збірна України неочікувано зіграла внічию проти Болгарії.
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