Збірна України на останніх хвилинах врятувалась від поразки в товариському матчі проти Болгарії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився внічию - 1:1. Україна пропустила першою, на 35-й хвилині зустрічі відзначився нападник Радослав Кірілов. Зрівняти рахунок вдалось лише на 80-й хвилині. Тарас Степаненко завдав шедевральний удар лівою ногою.



За свою історію національні команди, перед цим матчем, зустрічались п'ять разів. На рахунку України - три перемоги. Ще дві зустрічі завершились внічию.



Востаннє команди грали між собою у 2012 році. Тоді Україна перемогла Болгарію в Софії з рахунком 1:0.



Товариський матч



11 листопада



Україна - Болгарія 1:1



Голи: Степаненко, 80 - Кірілов, 35



Україна: Бущан (Різник, 46), Соболь (Коваленко, 67), Кривцов, Матвієнко, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновський (Гармаш, 78), Зінченко, Тимчик, Зубков (Циганков, 61), Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46).

11 листопада у 9-му турі відбору на ЧС-2022 збірна Грузії несподівано перемогла Швецію.