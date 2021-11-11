Збірна України на останніх хвилинах врятувалась від поразки в товариському матчі проти Болгарії
У товариському матчі збірна України з футболу неочікувано зіграла внічию проти Болгарії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився внічию - 1:1. Україна пропустила першою, на 35-й хвилині зустрічі відзначився нападник Радослав Кірілов. Зрівняти рахунок вдалось лише на 80-й хвилині. Тарас Степаненко завдав шедевральний удар лівою ногою.
За свою історію національні команди, перед цим матчем, зустрічались п'ять разів. На рахунку України - три перемоги. Ще дві зустрічі завершились внічию.
Востаннє команди грали між собою у 2012 році. Тоді Україна перемогла Болгарію в Софії з рахунком 1:0.
Товариський матч
11 листопада
Україна - Болгарія 1:1
Голи: Степаненко, 80 - Кірілов, 35
Україна: Бущан (Різник, 46), Соболь (Коваленко, 67), Кривцов, Матвієнко, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновський (Гармаш, 78), Зінченко, Тимчик, Зубков (Циганков, 61), Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46).
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