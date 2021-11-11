Грузія сенсаційно обіграла Швецію з Ібрагімовичем у відборі на ЧС-2022
У 9-му турі відбору на ЧС-2022 збірна Грузії несподівано перемогла Швецію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у Батумі. Букмекери прогнозували, що Швеція без проблем переможе в гостях, але Грузія несподівано виявилась сильнішою. Дубль оформив 20-річний Хвіча Кварацхелія.
Зірка збірної Швеції Златан Ібрагімович провів на полі весь матч.
У Грузії вже немає шансів на вихід у фінальну частину ЧС-2022. Швеція бореться за путівку на мундіаль з греками та іспанцями. У шведів 15 очок після 7 матчів. Іспанія має 13 пунктів, а греки - 9 - у команд по 6 зіграних зустрічей.
ЧС-2022
Кваліфікація. 9-й тур
11 листопада
Грузія - Швеція 2:0
Голи: Кварацхелія, 61, 78
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