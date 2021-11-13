ЧС-2022: Франція забила 8 голів Казахстану в матчі суперників збірної України
Збірна Франції розгромила Казахстан у грі кваліфікації чемпіонату світу з футболу та вийшла до фінальної частини турніру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна Франції у Парижі зробила рахунок розгромним ще у першому таймі, коли хет-трик оформив Кіліан Мбаппе, який у підсумку забив чотири голи.
По перерві дублем відзначився Карім Бензема, ще по голу забили Адрієн Рабьо та Антуан Грізманн, який реалізував пенальті.
Франція перемогла Казахстан 8:0, набрала 15 очок, гарантувала собі перше місце у групі D та вийшла до фінальної частини ЧС-2022. Перед заключним туром групового раунду кваліфікації на продовження боротьби за путівку до Катару в плей-офф претендують Фінляндія, у якої 11 пунктів та Україна, що набрала 9 балів.
Боснія і Герцеговина (7 очок) та Казахстан (3) втратили шанси на вихід з групи.
У вирішальному турі, 16 листопада, Україна зіграє у гостях з боснійцями, а Фінляндія прийматиме Францію.
Чемпіонат світу-2022
Відбірковий турнір
7-й тур
Група D
Франція - Казахстан 8:0
Голи: Мбаппе, 6,12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабьо, 75, Грізманн, 84 (пен.)
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Нагадаємо, 13 листопада у відбірковому матчі суперників збірної України по групі D Фінляндія перемогла у гостях Боснію і Герцеговину та позбавила її шансів на вихід на ЧС-2022.
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