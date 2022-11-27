Хорватія розтрощила Канаду на ЧС-2022
27 листопада у 2-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Хорватії перемогла Канаду
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Хорвати набрали 4 очка та вийшли на перше місце в турнірній таблиці. Вони, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів, випереджають Марокко, в якого також 4 пункти. У Бельгії 3 бали. Канада з 0 очок втратила шанси на вихід до плей-офф.
В 3-му турі 1 грудня Бельгія зустрічатиметься з Хорватією, а Марокко - з Канадою.
ЧС-2022
2-й тур
27 листопада
Група F
Хорватія - Канада 4:1
Голи:Крамаріч, 36, 70, Лівая, 44, Маєр, 90+4 - Девіс, 2
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