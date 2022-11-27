Хорватія розтрощила Канаду на ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Хорвати набрали 4 очка та вийшли на перше місце в турнірній таблиці. Вони, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів, випереджають Марокко, в якого також 4 пункти. У Бельгії 3 бали. Канада з 0 очок втратила шанси на вихід до плей-офф.

В 3-му турі 1 грудня Бельгія зустрічатиметься з Хорватією, а Марокко - з Канадою.

ЧС-2022

2-й тур

27 листопада

Група F

Хорватія - Канада 4:1

Голи:Крамаріч, 36, 70, Лівая, 44, Маєр, 90+4 - Девіс, 2

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