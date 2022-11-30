ЧС-2022: Матч чемпіонату світу з футболу вперше в історії судитиме жінка
Француженка Стефані Фраппар стане першою в історії жінкою, яка судитиме матч чоловічого чемпіонату світу з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Фраппар 1 грудня судитиме матч 3-го туру в групі E між збірними Німеччини та Коста-Рики. Француженка вже працювала на ЧС-2022 у ролі четвертого рефері матчу 1-го туру між Мексикою та Польщею (0:0).
Крім Фраппар серед арбітрів на чемпіонаті світу в Катарі присутні ще дві жінки - японка Есімі Ямасіта та Саліма Мукансанга з Руанди.
38-річна Фраппар є першою жінкою, яка судила матчі чоловічих Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а у 2019 році вона працювала головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА між англійськими "Ліверпулем" та "Челсі".
- 22 листопада очільник суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна заявив, що рефері додають багато часу під час матчів чемпіонату світу - 2022, аби компенсувати усі зупинки під час гри.
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