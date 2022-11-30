ЧС-2022: Матч чемпіонату світу з футболу вперше в історії судитиме жінка

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Фраппар 1 грудня судитиме матч 3-го туру в групі E між збірними Німеччини та Коста-Рики. Француженка вже працювала на ЧС-2022 у ролі четвертого рефері матчу 1-го туру між Мексикою та Польщею (0:0).

Крім Фраппар серед арбітрів на чемпіонаті світу в Катарі присутні ще дві жінки - японка Есімі Ямасіта та Саліма Мукансанга з Руанди.

38-річна Фраппар є першою жінкою, яка судила матчі чоловічих Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а у 2019 році вона працювала головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА між англійськими "Ліверпулем" та "Челсі".

22 листопада очільник суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна заявив, що рефері додають багато часу під час матчів чемпіонату світу - 2022, аби компенсувати усі зупинки під час гри.

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