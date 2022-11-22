ЧС-2022: Голова комітету арбітрів ФІФА Колліна розповів, чому судді додають до матчів по 20 хвилин часу
Очільник суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна заявив, що рефері додають багато часу під час матчів чемпіонату світу-2022, аби компенсувати усі зупинки під час гри
Про це повідомляє Football Italia.
Таким чином Колліна прокоментував дивні рішення суддів, які компенсують до кожного з таймів незвично багато часу. Під час другого ігрового дня ЧС-2022 у трьох матчах загалом було додано майже 50 хвилин, а збірні Англії та Ірану грали на 24 хвилини більше.
"Ми просили всіх не дивуватися, якщо вони побачать, як четвертий арбітр підіймає табло з великою цифрою. Якщо ми хочемо бачити більше чистого ігрового часу, то повинні бути готовими до такої кількості додаткового часу", - сказав Колліна.
Він додав, що судді й надалі будуть ретельно розраховувати ігровий час і намагатимуться компенсувати затримки.
"Ми не хочемо, щоб у таймі гралося лише 42 або 43 хвилини, це неприйнятно. Час, втрачений через святкування голів, заміни, травми або вилучення, завжди має бути компенсований. Сім, вісім, дев'ять хвилин компенсованого часу - слід очікувати на матчах у Катарі", - наголосив Колліна.
- 21 листопада збірна Англії розтрощила Іран з рахунком 6:2. Також у понеділок Нідерланди переграли Сенегал - 2:0, а Уельс зіграв внічию зі США - 1:1.
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