Про це повідомляє Football Italia.

Таким чином Колліна прокоментував дивні рішення суддів, які компенсують до кожного з таймів незвично багато часу. Під час другого ігрового дня ЧС-2022 у трьох матчах загалом було додано майже 50 хвилин, а збірні Англії та Ірану грали на 24 хвилини більше.

"Ми просили всіх не дивуватися, якщо вони побачать, як четвертий арбітр підіймає табло з великою цифрою. Якщо ми хочемо бачити більше чистого ігрового часу, то повинні бути готовими до такої кількості додаткового часу", - сказав Колліна.

Він додав, що судді й надалі будуть ретельно розраховувати ігровий час і намагатимуться компенсувати затримки.

"Ми не хочемо, щоб у таймі гралося лише 42 або 43 хвилини, це неприйнятно. Час, втрачений через святкування голів, заміни, травми або вилучення, завжди має бути компенсований. Сім, вісім, дев'ять хвилин компенсованого часу - слід очікувати на матчах у Катарі", - наголосив Колліна.

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