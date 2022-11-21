ЧС-2022: Нідерланди здобули важку перемогу над Сенегалом
21 листопада у 1-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Нідерландів перемогла команду Сенегалу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Нідерланди були близькі до того, аби втратити очки у стартовому матчі на ЧС-2022.
Вперед команду Луїса ван Гала на 84-й хвилині вивів Коді Гакпо. Остаточно питання про переможця у компенсований час зняв Деві Классен.
Нідерланди перемогли Сенегал 2:0, набрали 3 очка та вийшли на перше місце в групі A. Вони за додатковими показниками випереджають Еквадор, який також має 3 пункти.
Сенегал та Катар після 1-го туру не мають жодного бала.
У 2-му турі 25 листопада Нідерланди зіграють з Еквадором, а Сенегал - з Катаром.
ЧС-2022
1-й тур
21 листопада
Група A
Сенегал - Нідерланди 0:2
Голи: Гакпо, 84, Классен, 90+9
- 20 листопада у першому матчі чемпіонату світу збірна Еквадору перемогла Катар з рахунком 2:0.
- 21 листопада у 1-му турі чемпіонату світу збірна Англії перемогла Іран з рахунком 6:2
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