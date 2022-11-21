Про це повідомляє Еспресо.TV.

Нідерланди були близькі до того, аби втратити очки у стартовому матчі на ЧС-2022.

Вперед команду Луїса ван Гала на 84-й хвилині вивів Коді Гакпо. Остаточно питання про переможця у компенсований час зняв Деві Классен.

Нідерланди перемогли Сенегал 2:0, набрали 3 очка та вийшли на перше місце в групі A. Вони за додатковими показниками випереджають Еквадор, який також має 3 пункти.

Сенегал та Катар після 1-го туру не мають жодного бала.

У 2-му турі 25 листопада Нідерланди зіграють з Еквадором, а Сенегал - з Катаром.

ЧС-2022

1-й тур

21 листопада

Група A

Сенегал - Нідерланди 0:2

Голи: Гакпо, 84, Классен, 90+9

20 листопада у першому матчі чемпіонату світу збірна Еквадору перемогла Катар з рахунком 2:0.

21 листопада у 1-му турі чемпіонату світу збірна Англії перемогла Іран з рахунком 6:2

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