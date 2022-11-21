Про це повідомляє Еспресо.TV.

Уельс, який у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 переграв збірну України, невдало розпочав стартовий матч у Катарі. В Ар-Раяні США на 36-й хвилині вперед вивів Тімоті Веа.

Валлійці відігралися лише на 82-й хвилині зусиллями Гарета Бейла, який реалізував пенальті.

Гра завершилася внічию 1:1. Уельс та США набрали по 1 очку. Лідирує в групі B Англія, яка має 3 пункти. Іран не набрав жодного балу та займає останню позицію.

У 2-му турі 25 листопада збірна США зіграє з Англією, а Уельс зустрінеться з Іраном.

ЧС-2022

1-й тур

21 листопада

Група B

США - Уельс 1:1

Голи: Веа, 36 - Бейл, 82 (пен.)

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