Уельс зіграв внічию зі США на чемпіонаті світу
21 листопада у 1-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Уельсу зіграла внічию зі США
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Уельс, який у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 переграв збірну України, невдало розпочав стартовий матч у Катарі. В Ар-Раяні США на 36-й хвилині вперед вивів Тімоті Веа.
Валлійці відігралися лише на 82-й хвилині зусиллями Гарета Бейла, який реалізував пенальті.
Гра завершилася внічию 1:1. Уельс та США набрали по 1 очку. Лідирує в групі B Англія, яка має 3 пункти. Іран не набрав жодного балу та займає останню позицію.
У 2-му турі 25 листопада збірна США зіграє з Англією, а Уельс зустрінеться з Іраном.
ЧС-2022
1-й тур
21 листопада
Група B
США - Уельс 1:1
Голи: Веа, 36 - Бейл, 82 (пен.)
- 20 листопада у першому матчі чемпіонату світу збірна Еквадору перемогла Катар з рахунком 2:0.
- 21 листопада збірна Англії розтрощила Іран з рахунком 6:2
- Також у понеділок Нідерланди переграли Сенегал - 2:0.
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