ЧС-2022: Мбаппе травмувався перед матчем проти України

Про це повідомляє L'Equipe.

Мбаппе отримав травму в матчі відбору ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною, який завершився внічию 1:1. Француз відчув біль та був замінений наприкінці зустрічі.

Сьогодні форвард пройде медичне обстеження, після чого буде прийнято рішення про його участь в наступному матчі кваліфікації проти України, який відбудеться у Києві 4 вересня.

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