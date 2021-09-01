Збірна України сенсаційно зіграла внічию проти Казахстану у відборі на ЧС-2022
У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу зіграла внічию проти Казахстана
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні у Нур-Султані збірна України провела перший матч під керівництвом нового головного тренера - Олександра Петракова, який замінив на цій посаді Андрія Шевченка після Євро-2020.
Збірна України миттєво вийшла вперед на старті зустрічі. На 2-й хвилині Яремчук фантастичним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч під поперечину. Асист на свій рахунок записав В'ячеслав Караваєв.
В середині другого тайму арбітр скасував гол Казахстану через офсайд, але через декілька хвилин вони все-таки зуміли забити за правилами. Відзначився Руслан Валіуллін.
Коли всі змирились, що Україна вже втратила очки в Нур-Султані - надію подарував Данило Сікан. Здавалось, що 20-річний форвард вирвав для національної команди перемогу на 93-й хвилині матчу, коли з близької дистанції заштовхав м'яч у ворота.
Але казахи не здались. Валіуллін фантастично пробив з меж штрафного майданчика і потрапив у лівий кут - 2:2.
ЧС-2022
Кваліфікація. 4-й тур
1 вересня
Казахстан - Україна 2:2
Голи: Валіуллін, 74, 90+6 - Яремчук, 2, Сікан, 90+3
Скасований гол: Аймбетов, 68 (офсайд)
Казахстан: Покатілов, Бистров, Марочкін, Логвіненко, Малий, Валіуллін, Тагіберген (Оразов, 90), Куат (Вороговський, 84), Васільєв (Жуков, 90), Нургалієв (Зайнутдінов, 60), Шушеначев (Аймбетов, 60).
Україна: П'ятов, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь (Сікан 82), Сидорчук (Шапаренко, 77), Зінченко, Буяльський (Малиновський, 59), Ярмоленко, Яремчук (Циганков, 59).
За попереднього тренера наша національна команда невдало стартувала у відборі ЧС-2022. У березні, після обнадійливої гостьової нічиєї з Францією (1:1), команда Шевченка не змогла переграти на своєму полі Фінляндію (1:1) та Казахстан (1:1).
Наразі збірна України має 4 бали та займає в групі D друге місце. Казахстан з 2 пунктами в турнірній таблиці четвертий. Лідирує з 7 балами Франція. Фінляндія має 2 очка та йде третьою. Боснія і Герцеговина з 1 пунктом - остання.
До фінальної частини ЧС-2022 напряму виходять лише переможці груп. Команди, які фінішують другими, продовжать боротьбу за путівки до Катару в стикових матчах.
Наступний матч збірна України проведе в цю суботу, 4 вересня. У суперниках збірна Франції.
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